أخبار التوك شو.. تفاصيل جديدة في حريق مصنع العبور.. محمود سامي يكشف تفاصيل فقده للبصر بسبب كورونا.. والدة الشهيد سعيد حمدي تدخل في نوبة بكاء خلال قراءة وصية ابنها

تناولت برامج التوك شو أمس الأربعاء، كثير من الأحداث المهمة، وفيما يلي ابرز الاخبار:







قال الإعلامي مصطفى بكري إن الإنتقال للعاصمة الإدارية سيكون بمثابة تطور كامل في شئون الدولة، مؤكدا أن مصر عاشت فترات عصيبة منذ 25 يناير 2011 حتى فترات قليلة سابقة.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن ثورة 30 يونيو العظيمة انقذت مصر من السقوط في الفوضى التي كان مخططا لها.









قال محمود حافظ مراسل صدى البلد إن حادث حريق مصنع العبور للملابس مؤلم لأنه راح ضحيته 20 شخصا حسب بيان محافظة القليوبية، مؤكدا أن الحادث وقع قرب الساعة العاشرة صباحا.

وأضاف حافظ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن المبنى مكون من 3 طوابق منها مخزن للمواد لكيميائية ولم يكن هناك احد موجود بالمخزن فألسنة النار تصاعدت والنار وصلت الى الملابس وهناك البعض استطاع ان يهرول خارج المصنع.







كشفت فاطمة عبد الرؤوف والدة الرائد الشهيد سعيد حمدي، عن وصية ابنها الأخيرة، قائلة إن سعيد وجه وصيته إلى الأم الأولى مصر وللمرتزقة الخونة".



وأضافت فاطمة عبد الرؤوف خلال برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي ام سي": سعيد ضحى عشان خاطر مصر، وكتب في الوصية إنه ضحى من أجل مصر واسمها الشامخ العالي، كما وجه حديثه للجميع"









وى والد الشهيد سعيد حمدي، تفاصيل وصوله خبر استشهاد إبنه، قائلا: سعيد كان ابني وصديقي وأخويا والكل كان بيتكلم عنه بالخير.



وأضاف "حمدي" خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي ام سي"، :"أنا شوفت أن سعيد استشهد وأنا بصلي الظهر..بعدها لاقيت جورج بيتصل بيا وبيبلغني أن سعيد استشهد".









كشف الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب الذي فقد بصره أثناء علاج المصابين بفيروس كورونا، تفاصيل فقده للبصر بعد 7 أيام.

وقال "قنيبر"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "أنا تخصص باطنة في مستشفى الحميات، ولما انتشرت جائحة كورونا، مكنش متقيد في الكشف فتطوعت لعلاج مصابي فيروس كورونا لأن كنت مصاب بمرض مناعي".









قال الإعلامي مصطفى بكري إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف قد استقبل اليوم الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الامارات مؤكدا أن شيخ الأزهر تمنى التوفيق لسفير الإمارات في مهمته الجديدة.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار أن العلاقات بين الأزهر والإمارات تاريخية وأن التعاون المشترك قد ساهم بشكل كبير فى مواجهة الفكر المتطرف ومد جسور الحوار بين الشرق والغرب .

أستاذ مناعة: لا وفيات في العالم نتيجة تلقي لقاحات كورونا.. فيديو

قال الدكتور أحمد سالمان أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد البريطانية إن المانيا وفرنسا تراجعتا عن التخوف من استخدام لقاح أكسفورد لكبار السن، مؤكدا أن وقف النمسا استخدام لقاح أكسفورد اجراء روتينى للتأكد من أمانه.



وأضاف سالمان خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج أخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد: قد نحتاج لتطوير لقاحات كورونا كل سنتين أو 3 سنوات.







قالت النجمة نادية الجندي، إنها تربت وسط عائلة غنية وطبقة عالية، مضيفة أن تربيتها وشخصيتها كانت عكس الأدوار التي جسدتها في أعمالها الفنية، مؤكدة أن ما قدمته من أفلام قمة المصداقية والنجاح، لأنها أثرت بالفعل على المشاهدين.



وتابعت نادية الجندي خلال برنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي ام سي": مكنش ينفع أقدم أدوارا تتناسب مع شخصيتي الحقيقية.. زهقت من نادية الجندي.. تعبتني أوي أوي.







