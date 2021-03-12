16 ألفا.. مدحت صالح: اشتغلت سنتين عشان أحوش مبلغ إنتاج أول ألبوم

كشف الفنان مدحت صالح، تفاصيل تحوله من قارئ إلى مطرب، لافتا إلى التحول حدث مع الوقت، حيث كان يغنى أثناء حفظه للقرآن.

وأوضح صاح خلال حواره مع برنامج "ليل الخميس" المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أنه اسمه الحقيقى "محمد صالح"، ومازال يحب هذا الاسم، وأن الملحن حلمى بكر هو من اختار أسم مدحت.

وأوضح مدحت صالح،ظلت يعمل لمدة سنتين لتكوين مبلغ 16 ألف جنيه لإنتاج أول ألبوم له.