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توك شو

16 ألفا.. مدحت صالح: اشتغلت سنتين عشان أحوش مبلغ إنتاج أول ألبوم

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:07 ص
صدى البلد
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أسامة علي

كشف الفنان مدحت صالح،  تفاصيل تحوله من قارئ إلى مطرب، لافتا إلى التحول حدث مع الوقت، حيث كان يغنى أثناء حفظه للقرآن.

وأوضح صاح خلال حواره مع برنامج "ليل الخميس" المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أنه اسمه الحقيقى "محمد صالح"، ومازال يحب هذا الاسم، وأن الملحن حلمى بكر هو من اختار أسم مدحت.

وأوضح مدحت صالح،ظلت يعمل لمدة سنتين لتكوين مبلغ  16 ألف جنيه لإنتاج أول ألبوم له.

وطرح المطرب مدحت صالح أغنيته الجديدة بعنوان "وردى" عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب، الأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع الموسيقى محمد شفيق.

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