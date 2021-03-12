رصد 15 حالة حرق مخلفات قصب بغرب الأقصر.. صور

اعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الاقصر انه بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، و نظرا لزيادة أعمال حرق مخلفات زراعة القصب وتصاعد الأدخنة وحفاظا على صحة المواطنين، تم تشكيل لجنة مكبرة ، للمرور والمتابعة، حيث شارك باللجنة أعضاء من رئاسة المركز والإدارة الزراعية والإصلاح الزراعى.





وأسفر المرور عن رصد ١٥ حالة لحرق مخلفات القصب، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.





ويهيب رئيس المركز بالمواطنين بعدم احراق المخلفات الزراعية ، واتباع الاساليب الحديثة حتي لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.



