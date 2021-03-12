رصد 15 حالة حرق مخلفات قصب بغرب الأقصر.. صور

اعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الاقصر انه بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، و نظرا لزيادة أعمال حرق مخلفات زراعة القصب وتصاعد الأدخنة وحفاظا على صحة المواطنين، تم تشكيل لجنة مكبرة ، للمرور والمتابعة، حيث شارك باللجنة أعضاء من رئاسة المركز والإدارة الزراعية والإصلاح الزراعى.
وأسفر المرور عن رصد ١٥ حالة لحرق مخلفات القصب، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
ويهيب رئيس المركز بالمواطنين بعدم احراق المخلفات الزراعية ، واتباع الاساليب الحديثة حتي لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.
وعلي جانب اخر، تواصل مديرية النقل استمرار أعمال الرصف و توسعة الشوارع وتركيب البلدورات وبلاط الأرصفة بمنطقة السيدة زينب والقباوي بمدينة القرنة.