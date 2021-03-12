محمد شردي: مصر عادت لموقعها الريادي في الشرق الأوسط وأفريقيا.. بهذا الأمر

كشف الإعلامي محمد مصطفي شردي، حجم الإنجازات التي تمت على الستويين الخارجي والداخلي في كافة المجالات.





وقال شردي خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة": "نجاح مصر في إدارة ملفاتها الخارجية أعادها لموقعها الريادي في الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى أن مصر أدارت ملفاتها الخارجية بشكل احترافي خلال الفترة الأخيرة.





وأشاد شردي بالمحادثات المصرية السودانية التي تمت بين بين الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في قصر الاتحادية.





وذكر شردي الإنجازات التي قامت بها الدول المصرية علي الصعيدين الخارجي والداخلي في كافة المجالات، مردفا: "التعليم وعدد الجامعات وملف الصحة والأوضاع الاقتصادية رغم جائحة كورونا وتمكين الشباب والأحزاب وبداية تنسيقية شباب الأحزاب وكذلك المجهودات التي تبذلها الحكومة في مجال الرياضة".