نشرة أخبار العالم.. لقاح جديد فعال ضد كورونا.. الأمم المتحدة توجه صفعة لـ تركيا.. وبيان مهم من السعودية لرعاياها بأمريكا

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:









أعلنت شركة نوفافاكس، الخميس، فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بنسبة 96%، في الوقاية من الحالات الحرجة والمتأخرة في التجارب التي أجريت بالمملكة المتحدة.









طالبت الأمم المتحدة، الخميس، بضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية بأسرع وقت.









أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية قرارا عاجلا بفتح الجوامع والمساجد لجميع الفروض اليومية مع استمرار تعليق أداء صلاة الجمعة.









أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا كريما بتمديد خدمة الأمير ‎محمد بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة ‎جازان لمدة أربع سنوات قادمة.









أصدرت السفارة السعودية في الولايات المتحدة، الخميس، بيانا مهما حول مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".









قال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جيفري بريسكوت، الخميس، إن الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي جعل المدنيين على حافة الهاوية.









أكد وزير الخارجية الأرميني آرا أيفازيان، الخميس، أن تركيا تواصل ارتكاب الفظائع ضد بلاده، وذلك بدعمها أذربيجان بالخطط والقوات والمعدات العسكرية.









وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، على خطة الإنعاش الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا "كوفيد-19".









لوح الاتحاد الأوروبي، الخميس، بعقوبات ضد منتهكي وقف إطلاق النار في ليبيا.









بحث ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام بين البلدين.









أعلنت الإمارات، الخميس، إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار بهدف الاستثمار في قطاعات استراتيجية في إسرائيل.







