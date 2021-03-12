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مرأة

بثلاثة عناصر.. كيف تضمن نجاح الحقن المجهري

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:34 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
أوضح الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن عملية الحقن المجهري من العمليات المستخدمة لدى العديد من الحالات المتأخرة في الإنجاب بهدف تسهيل حدوث تلقيح البويضات بشكل معملي بحت، فعلى الرغم من تعدد وسائل الإخصاب المساعد المستخدمة لمثل هذه الحالات منذ زمن بعيد، إلا أن الحقن المجهري هو اشهر تلك الوسائل المستخدمة الآن على نطاق كبير.

وقال  عاصم الملا أن تأخر الإنجاب الذي يدوم لعدة سنوات عامل أساسي وهام يدفع العديد من الازواج إلى اللجوء لعملية الحقن المجهري، حيث تتعدد أسباب تأخر الحمل ما بين أسباب خاصة بالزوجة واسباب خاصة بالزوج، وقد يحدث تأخر إنجاب غير معلوم السبب، وفي كل الحالات تعمل عملية الحقن المجهري كل ما بوسعها من خلال خطواتها الطبية الدقيقة على تحقيق حلم الإنجاب لجميع المحرومين، حيث يتم في هذه العملية إجراء الفحوصات الهامة للزوج وكذلك الزوجة بشكل مفصل.

وأوضح أن عملية الحقن المجهري من العمليات الناجحة بشدة، حيث أثبتت الدراسات نجاح حوالي 90% من هذه العمليات إذا توافرت بها الشروط اللازمة للنجاح، ويتوقف نجاح أي عملية حقن مجهري على ثلاثة عوامل رئيسية هي طبيعة المركز والطبيب المشرف على الحالة فيجب اختيار طبيب خبير في هذا النوع من العمليات، مع مراعاة اختيار المركز المناسب الذي يوفر الأطباء الاكفاء، وكذلك أحدث الأجهزة والأدوات الخاصة بإجراء العملية والتجهيز بها، مما يضمن السلامة العامة وتفادي حدوث أي مشاكل.

وتابع  استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائيةأن هناك عوامل خاصة بالزوجة التى ترغب في حدوث الحمل مثل ضرورة مراعاة سن المرأة فيجب ألا يزيد عن 42 سنه، حيث تزداد نسبة النجاح كلما قل سن المرأة، وعوامل خاصة بطبيب المعمل، حيث مدى خبرته في التعامل مع البويضات والأجنة والحيوانات المنوية، وفي هذا الشأن ينبغي اللجوء لمراكز الحقن المجهري التي تحتوي على حضانات الامبريوسكوب والتي تعد معجزة في عمليات التلقيح.
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