النني يسجل في انتصار أرسنال على أولمبياكوس كوكا بثلاثية في الدوري الأوروبي

وضع أرسنال قدما في ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعدما انتصر خارج أرضه على أولمبياكوس، في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.





ووقع محمد النني على هدفا رائعا لأرسنال في المواجهة بالدقيقة الـ 85.





وافتتح مارتن أوديجارد التسجيل لصالح أرسنال في الدقيقة 34، ولكن عادل يوسف العربي النتيجة لأولمبياكوس في الدقيقة 58.





وأضاف المدافع البرازيلي جابرييال الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.





ودخل أحمد حسن كوكا بدلا من يوسف العربي في الدقيقة 77، بينما دخل النني بديلا لـ ويليان بالدقيقة 82.





وبعد 3 دقائق من دخول النني استطاع نجم الفراعنة تسجيل هدفا رائعا من تسديدة صاروخية سكنت شباك أصحاب الأرض بنجاح.





ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا، بعد أسبوع في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، على ملعب الإمارات"ملعب أرسنال".





وبدأ أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: لينو





خط الدفاع: هيكتور بريلين - جابرييال - ديفيد لويز – تيرني





خط الوسط: توماس بارتي - تشاكا – ويليان





خط الهجوم: أوديجارد - بير إيميرك أوباميانج – ساكا





بينما بدأ أولمبياكوس المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: خوسيه سا





خط الدفاع: ريباسيوك - أوسينو با - سوكراتيس - كيني لا لا

خط الوسط: بوشالاكيس - كامارا - مفيلا

خط الهجوم: بروما - يوسف العربي - فالبوينا