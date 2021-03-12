تموين المنيا يضبط 350 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا استمرار الحملات التفتيشية المكثفة علي الأسواق والمخابز والصيدليات والمجازر، لضبط المخالفين ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.





وأضاف، أن الحملات بإدارة سمالوط، أسفرت عن ضبط 350 كيلو لحوم غير صالحه لإستهلاك الآدمي كانت معدة للبيع للمواطنين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.





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وأوضح أنه تم تحرير 60 محضر مخالف بأداة مطاي، شمال المنيا، منهم 48 محضر بالمخابز البلدية و12 محضر بالأسواق.





وفي سياق متصل تابع المحافظ اللواء أسامة القاضي اللمسات النهائية لأعمال ترميم الكنيسة الاثرية بمنطقة ديرجبل الطير ، ضمن أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بالمنطقة بمركز سمالوط ، حيث سيسهم المسار في وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.





قال المحافظ، إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، لتنفيذ اعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.





واطمئن ، خلال جولته على جميع الأعمال الجاري تنفيذها بالمسار، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من النقاط المحددة لتنفيذ اعمال التطوير، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، لخروج مشروع التطوير في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق بإسم مصر في المنطقة والعالم، مما يحقق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحي.





وتابع المحافظ خلال جولته بمركز سمالوط ، أعمال الرصف بشارع الصفصافة والجاري تنفيذها بطول يبلغ 700 متر في الاتجاهين، كما تابع أعمال الرصف الجارية بطريق عرب الزينة، بطول يصل الى كيلو و300 متر ، بدءًا من كوبرى الشريعى الى اتجاه مستشفى جراحات اليوم الواحد، مشددًا على الالتزام بالخطة الزمنية المحددة والمتابعة بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التي تخدم أهالي سمالوط والمترددين على المستشفى.