بعد شكاوى السكان.. طلب إحاطة عن سوء شبكة المياه في حدائق أكتوبر

تقدم النائب محمد سلطان، نائب حزب مستقبل وطن عن دائرة الهرم واكتوبر والواحات بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن مشاكل وشكاوى مواطنين وسكان حدائق اكتوبر من سوء شبكة المياه والصرف الصحي وانتشار العشوائيات وغيرها.





وقال النائب في تصريحات له، إن طلب الإحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ووزير التنميه المحليه ووزير الإسكان وهم الجهات الملزمة بالرد.





يذكر أن عددا من أهالي مدينة حدائق اكتوبر تقدموا باكثر من شكوي لعدة جهات واستغاثوا بالنائب محمد سلطان لما يعانوه من إهمال شديد بمنطقة حدائق اكتوبر حيث البنية التحتية غير مكتملة في عدة مناطق وكذلك الطرق غير ممهدة ولايوجد خدمات عامة من مولات ومواصلات تخدم المنطقة بالمدن الأخري وطالب الأهالي جميع الجهات المختصة والحكومة بالنظر والاهتمام لحالهم ومعاملتهم أسوة بمدينة اكتوبر التي تتوافر فيها جميع الخدمات الآدمية.





ويعد طلب الإحاطة هذا هو أول طلب يتطرق إلى مشاكل حدائق اكتوبر من قبل النائب محمد سلطان.