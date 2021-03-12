أخبار التوك شو.. تحذير من زيادة إصابات كورونا في هذا التوقيت.. كارثة في تطبيق الواتساب.. ومحاولة انتحار الطبيب الذي فقد بصره بسبب كورونا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية الكثير من الأحداث المهمة، ومن أبرزها الآتي.





قال الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب الذي فقد بصره أثناء علاج المصابين بفيروس كورونا، إنه قبل فقد بصره استمر في العمل لمدة 7 أيام في المستشفى، معقبا: "كنا بنشوف في اليوم 15 حالة إصابة بفيروس كورونا".









كشف الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب الذي فقد بصره أثناء علاج المصابين بفيروس كورونا، تفاصيل فقده للبصر بعد 7 أيام.









وقال "قنيبر"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "أنا تخصص باطنة في مستشفى الحميات، ولما انتشرت جائحة كورونا، مكنتش متقيد في الكشف فتطوعت لعلاج مصابي فيروس كورونا لأني كنت مصاب بمرض مناعي".









قالت أسماء سالم، مفسرة الأحلام، إن وقوع الأذى من الثعبان في المنام بالمنزل يعني وجود إنسان من الأقارب ليس جيدًا يريد أن يضرك، لأن الثعبان تواجد في المنزل، مشددة على ضرورة إخراج الصدقة في هذه الحالة، بنية دفع الضرر، وبإذن الله لن يقع أي ضرر.









قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد بالفعل أن العلاقات مع السودان تعود إلى عصرها الذهبي.









وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أنه سيكون هناك تنسيق كامل بكافة المجالات وسيتم فتح كافة الملفات على رأسها قضية سد النهضة والحدود.









تقدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بخالص التعازي لأهالى الضحايا بحريق مصنع العبور للملابس الذي وقع صباح الخميس متمنيا أيضا الشفاء العاجل للمصابين.









قالت داليا الفيشاوي، الأخصائية النفسية، إن الرجل يفضل أن يكون أول شخص في حياة الفتاة، عند التفكير في الارتباط، معقبة "بيفضل إنه يكون أول تجربة، وأول حب في حياتها، بيكون حابب أنه يكون واخد الخطوة الأولى في كل حاجة".









قال محمود حافظ مراسل صدى البلد إن حادث حريق مصنع العبور للملابس مؤلم لأنه راح ضحيته 20 شخصا حسب بيان محافظة القليوبية، مؤكدا أن الحادث وقع قرب الساعة العاشرة صباحا.









قال المهندس محمود فراج، خبير المعلومات، إن الواتس قام بتغيير سياسته الفترة الأخيرة من أجل استخدام بيانات لزيادة أرباحه، مشيرًا إلى أن البعض قد يتحدث عن شراء سيارة مع أحد أصدقائه على الواتس، وعند فتح الفيس بوك نجد الكثير من إعلانات بيع السيارات، وبذلك يستخدم الواتس البيانات لزيادة أرباحه.









كشف أشرف عقبة، رئيس وحدة الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر قائلا: إن حتى الآن معدل الإصابات في مصر مستقر بشكل كبير، معقبا: معدل الإصابات المسجل في وزارة الصحة تذبذب يوميا ما بين 500 أو 600 حالة.









قال الكاتب والسيناريست فيصل ندا، إنه انضم لجماعة الإخوان قبل مرحلة الثانوية العامة لمدة عام.









وأكد ندا خلال حواره مع برنامج "رأي عام" المذاع عبر قناة "تن"، أنه كان من أعضاء الجماعة الناشطين، قائلا: "كنا بنروح المقطم نتدرب على استخدام السلاح".