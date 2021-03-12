هاني حتحوت يقلد إبراهيم فايق مع منى الشاذلي

حل الإعلامي إبراهيم فايق، وهاني حتحوت وكريم خطاب وكريم رمزي ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي ".





وشارك الـ إعلاميين الأربعة في فقرات ترفيهية كوميدية مع الإعلامية منى الشاذلي، وتم تنفيذ أحكام على الخاسر في التحديات .





وانقسموا في فريقين الأول يضم إبراهيم فايق وكريم خطاب تحت اسم الأسود، وهاني حتحوت وكريم رمزي في فريق باسم كده رضا ".





وتسابق كلا الفريقين لتصريح بالإجابات الصحيحة، على الأسئلة لتحقيق الفوز، ودخل الإعلامي إبراهيم فايق في حالة من السعادة البالغة بفوز فريقه في تحدي الإعلامية منى الشاذلي.





كما قام الإعلامي هاني حتحوت بتقليد الإعلامي إبراهيم فايق بطريق كوميدية، ليرد الأخير: " وربنا ما أنا".