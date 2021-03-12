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برلمان

برلماني: الرئيس السيسي دافع بضراوة عن البلاد في ظروف عصيبة

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:19 ص
النائب محمد رشاد
النائب محمد رشاد عثمان
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القسم السياسي
قال النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، إن الحفاظ على الأوطان ليس أمرا هينا ويحتاج الى أبطال وتضحيات وجهود عظيمة وهو ما حدث مع مصر، مضيفا ان الرئيس السيسي تولى الحكم في ظروف مضطربة وكانت هناك مؤامرات وقلاقل وارهاب وترنح اقتصادي وازدواج في العملة ومشاكل في مختاف الخدمات والسلع الأساسية مثل الكهرباء والبنزين وغيرها، لكنه نجح في التصدي لكل هذه المشاكل باقتدار تام وقيادة سفينة الوطن وسط أمواج عاتية.

وأشار رشاد خلال تصريحات له، إلى التقدير الشديد من جانب الرئيس السيسي للدور البطولي الذي قامت به ولا تزال القوات المسلحة المصرية في الذود عن الوطن والدفاع عنه، مشيرا إلى تصريحات الرئيس الهامة على هامش فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الولاء المطلق لأرض مصر وشعبها هو جوهر العقيدة الوطنية للجيش، وان رجال القوات المسلحة تحملوا شرف حماية مقدرات ومكتسبات الوطن طوال الفترة الماضية.

وشدد نائب الإسكندرية، على أن السنوات الماضية، شهدت تضافرا من جانب الرئيس السيسي في التصدي لكل المؤامرات التي حيكت ضد الوطن وافشالها كلها رغم ضرواتها.
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