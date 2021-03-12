الدوري الأوروبي .. توتنهام يهزم دينامو زغرب 2-0 ويضع قدما في ربع النهائي

قاد هاري كين فريقه توتنهام الإنجليزي، للفوز على دينامو زغرب الأوكراني بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي.





وسجل هاري كين هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 20، حيث سدد لاميلا الكرة أولًا وارتدت من القائم الأيسر، ليجدها كين ويسددها في الشباك.





وفي الدقيقة 70 أضاف كين الهدف الثاني له ولفريقه توتنهام في شباك الضيوف.





كما وضع أرسنال قدما في ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعدما انتصر خارج أرضه على أولمبياكوس، في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.





ووقع محمد النني على هدفا رائعا لأرسنال في المواجهة بالدقيقة الـ 85.





وافتتح مارتن أوديجارد التسجيل لصالح أرسنال في الدقيقة 34، ولكن عادل يوسف العربي النتيجة لأولمبياكوس في الدقيقة 58.





وأضاف المدافع البرازيلي جابرييال الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.





ودخل أحمد حسن كوكا بدلا من يوسف العربي في الدقيقة 77، بينما دخل النني بديلا لـ ويليان بالدقيقة 82.





وبعد 3 دقائق من دخول النني استطاع نجم الفراعنة تسجيل هدفا رائعا من تسديدة صاروخية سكنت شباك أصحاب الأرض بنجاح.



