ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الأوروبي .. توتنهام يهزم دينامو زغرب 2-0 ويضع قدما في ربع النهائي

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:25 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
قاد هاري كين فريقه توتنهام الإنجليزي، للفوز على دينامو زغرب الأوكراني بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

وسجل هاري كين هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 20، حيث سدد لاميلا الكرة أولًا وارتدت من القائم الأيسر، ليجدها كين ويسددها في الشباك.

وفي الدقيقة 70 أضاف كين الهدف الثاني له ولفريقه توتنهام في شباك الضيوف.

كما وضع أرسنال قدما في ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعدما انتصر خارج أرضه على أولمبياكوس، في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

ووقع محمد النني على هدفا رائعا لأرسنال في المواجهة بالدقيقة الـ 85.

وافتتح مارتن أوديجارد التسجيل لصالح أرسنال في الدقيقة 34، ولكن عادل يوسف العربي النتيجة لأولمبياكوس في الدقيقة 58.

وأضاف المدافع البرازيلي جابرييال الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

ودخل أحمد حسن كوكا بدلا من يوسف العربي في الدقيقة 77، بينما دخل النني بديلا لـ ويليان بالدقيقة 82.

وبعد 3 دقائق من دخول النني استطاع نجم الفراعنة تسجيل هدفا رائعا من تسديدة صاروخية سكنت شباك أصحاب الأرض بنجاح.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. هدف خرافي لـ ديلى آلي لاعب توتنهام في الدوري الأوروبي

توتنهام يتقدم على فولفسبرجر بهدف نظيف في الدوري الأوروبي

توتنهام يتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي برباعية في شباك فولفسبرجر

تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

صدام مصري بين النني وكوكا.. آرسنال يواجه أولمبياكوس في الدوري الأوروبي

موعد مواجهات دور الـ 16 من الدوري الأوروبي

ترشيحاتنا

بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس غدا.. والحضور اختياريا

أخبار التكنولوجيا.. تحذير جديد من تطبيقات "خطيرة" على أندرويد.. أوبو تطلق رسميا هاتفها الرائد Find X3 Pro

ارتفاع سعر الدولار.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

الحياة مصالح .. غادة نافع: ماجدة الصباحى تعرضت للنصب وذهبت للنيابة بدلًا منها

فى ذكرى وفاتها.. سر محاولة نجوى سالم الانتحار مرتين

رسميا.. عبد الحليم علي يعلن استقالته من منصب مدير الكرة بالزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موت موت.. شيطانة وأبناؤها قتلوا مصطفى قبل زفافه بالاميرية..شاهد

جيب تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها وأجونير وشقيقتها جراند 2022

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور