تعرف على الأخطاء الشائعة حين حدوث حريق وكيفية التعامل مع المصابين

تقدمت هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء أهل مصر، بالتعازي إلى أهالي ضحايا مصنع العبور.



وأضافت "السويدي" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، قلة الوعي في التعامل مع مجال الحروق سبب أضرار كثيرة، معقبة: لو في حالة يشتغل بها النيران يجب أن يقوم بإطفاء النيران المشتعلة عن طريق دحرجة الفرد على الأرض، مسترسلة: "لو الفرد جري أو اتحرك هتزيد النيران في الاشتعال".



وأكملت: يجب على مرضى الحروق تناول كميات كبيرة من المياه حتى نحافظ على نسبة المياه داخل الجسم، معقبة: أحيانا يتطلب الأمر التدخل بأجهزة التنفس الصناعي نتيجة استنشاق الغازات المنتشرة.



وشدد نسبة كبيرة من حالات الوفاة تحدث نتيجة الجفاف المنتشر في الجسم.