إيهاب زكريا: دعم العلاقات المصرية السودانية عبر الزيارات الأخيرة يعود بفوائد هائلة

أكد النائب ايهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، اصرار مصر والسودان على تفعيل التفاوض الدبلوماسي مع إثيوبيا إزاء قضية سد النهضة بما تمثله من انعكاسات نحو الامن القومي المائي ، مشيرا إلى الأهمية الشديدة التي انطوت عليها زيارة الرئيس السيسي للسودان، ثم أعقبتها زيارة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك.





واضاف عضو مجلس الشيوخ خلال تصريحات له، إلى ان التاريخ الانساني شاهدا علي دور الحضارة المصرية في التطور النوعي الحضاري الإنساني التي نشأت في وادي النيل و مهدت للتقدم البشري ، مشيرا الى ان التلاعب البيئي له اثر خطير في استقرار المجتمع الدولي و له سلبيات نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة SDGs التي تعمل على تحقيقها الدول الرشيدة في صالح الانسانية، مؤكدا ان قضية سد النهضة وصلت لمرحلة دقيقة يعكس تفاهما على أعلى المستويات، وموقف واضح مصري سوداني مشترك بأنه لا يجوز لإثيوبيا ملء سد النهضة بقرار أحادي دون اتفاق مع دولتي المصب والحفاظ على حقوق الجميع.





ولفت نائب الاسكندرية إلى التوافق المصري- السوداني، على تكثيف التنسيق الحثيث بين الجانبين في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التى يمر بها ملف سد النهضة، وتعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية، لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوسط فى تلك القضية، بما يساعد على التوصل لاتفاق قانونى شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقبل موسم الأمطار القادم.



