تحويلات مرورية.. لتنفيذ أعمال إزالة العقار الكائن غرب الطريق الدائرى بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة

تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ قرار إزالة العقار الكائن غرب الطريق الدائرى بمنطقة كفر طهرمس بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وذلك بأسلوب النسف الحذر ، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق الدائرى فى الاتجاهين لمسافة 500 متر من العقار المشار إليه لتأمين مستخدمي الطريق، وذلك يوم الجمعة الموافق 12/3/2021 من الساعة 3 مساءًا وحتى الساعة 4 مساءًا، هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:





تحويل القادم من أعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى على الطريق الدائرى (القوس الغربى) والمتجه إلى وصلة المريوطية ، لإستخدام محور صفط اللبن فى إتجاه جامعة القاهرة أو فى إتجاه شارع فيصل وميدان الجيزة وعدم إستكمال السير فى إتجاه محور المريوطية .





تحويل القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات على الطريق الدائرى (القوس الغربى) إلى محور وصلة المريوطية إتجاه كوبرى المنيب أعلى النيل ومناطق القاهرة وعدم الإستكمال إتجاه مناطق العقار على القوس الغربى .





تحويل القادم من مناطق الدائرى الشرقى المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب)، والمتجه إلى محور وصلة المريوطية فى إتجاه الطريق الزراعى لإستخدام وصلة المريوطية فى إتجاه أعلى القوس الغربى إتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى .





تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإحكام منازل محور صفط اللبن على الطريق الدائرى المؤدية إلى مناطق العقار وإرشاد المركبات بإستكمال السير بمحور صفط اللبن والإتجاه يمينًا إلى الطريق الدائرى (القوس الغربى) إتجاه محور 26 يوليو وأعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى .





هذا ويتم استخدام الطرق البديلة على النحو التالى:





القادم من مناطق الدائرى الشرقى المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب) ويرغب فى التوجه إلى طريق الإسكندرية الزراعى يتم الصعود وصلة المريوطية فى إتجاه أعلى القوس الغربى إتجاه منزل طريق الإسكندرية الصحراوى منزل 4,5 إتجاه الإسكندرية ثم الصعود مطلع محور 26 يوليو إتجاه ميدان لبنان ثم الصعود إلى الطريق الدائرى إتجاه طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى .





القادم من مناطق الطريق الصحراوى وطريق الواحات ويرغب فى التوجه إلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى يستخدم الطريق الدائرى (القوس الغربى) يمينًا إتجاه وصلة المريوطية واستكمال أعلى الطريق الدائرى اتجاه أعلى المنيب وحتى نفق السلام وإتجاه طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى .





القادم من الطريق الدائرى من أعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى ومن أعلى محور 26 يوليو ويرغب فى التوجه لمناطق الجيزة يتم إستخدام محور صفط اللبن فى اتجاه ميدان الجيزة وشارع فيصل وإتجاه جامعة القاهرة.



