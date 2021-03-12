الإمارات تتيح جرعة ثالثة من لقاح كورونا

تلقى عدد قليل من السكان في الإمارات جرعة ثالثة من لقاح كورونا تهدف إلى تحفيز الاستجابة المناعية لديهم ضد الفيروس.





وقالت فريدة الحوسني المتحدثة باسم القطاع الصحي في البلاد، إن الأشخاص الذين لم تتطور لديهم أجسام مضادة لمقاومة Covid-19 يمكن أن يأخذوا جرعة ثالثة من لقاح "سينوفارم" الصيني.





وأضافت الحوسني لصحيفة ذا ناشيونال: "بعض الأشخاص تلقوا جرعة ثالثة من لقاح "سينوفارم" لكن العدد ضئيل للغاية مقارنة بأولئك الذين تلقوا الجرعتين الأولى والثانية".





ويتوفر اللقاح مجانا في جميع أنحاء البلاد ويتم إعطاؤه بفاصل زمني مدته 28 يوما.





وأشارت الاختبارات في الإمارات إلى أن اللقاح الصيني فعال بنسبة 86 في المائة في منع العدوى، على الرغم من أن الشركة المصنعة قامت بتعديل الرقم إلى 79.34 في المائة بعد أن تلقت المزيد من البيانات.



