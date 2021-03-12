قبل عرضه الليلة.. مؤلف "قارئة الفنجان" يكشف تفاصيله

أكد المؤلف إياد صالح أن مسلسل " قارئة الفنجان " ، والمقرر عرضه اليوم الجمعة على إحدى المنصات الإلكترونية سوف يتكون من عشر حلقات فقط .





وتابع إياد صالح فى تصريحات خاصة أن مسلسل"قارئة الفنجان" تدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء يقومون بتحميل تطبيق الكتروني خاص بقراءة الفنجان الكترونيًا ليفاجئون أن ما قيل لهم من خلال التطبيق يحدث فى الواقع .

وقال : ومن خلال تلك الواقعة ينطلق صراع الابطال حول إذا ما كان ما يحدث لهم من باب ما وراء الطبيعة أم له علاقة بالتقدم التكنولوجى.

العمل تم تصويره فى دولة لبنان على مدار عدة أسابيع ، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الممثلين من مختلف الجنسيات العربية وعلى رأسهم أحمد فهمي، باسم مغنية، ورد الخال، روان مهدي، يارا قاسم، أحمد شعيب، محمود الليثي .