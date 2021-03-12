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مسئول سابق بالحماية المدنية: لابد من تدريب العمال على التعامل مع الحرائق

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:44 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال ممدوح عبد القادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية سابقا، إنه يجب توفير أجهزة إنذار مبكر في المصانع عند حدوث الحريق، وأيضا أجهزة إطفاء تلقائية للسيطرة على الحريق.

وأكمل "عبد القادر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، الإدارة تقوم بالتفتيش الدوري على المصانع من أجل التأكد من توفير الأجهزة الخاصة بالأمان، ولكن أحيانا تلك الاجهزة لا يحدث لها صيانة.

وشدد على ضرورة تدريب العمال على التعامل مع الحريق وطرق الخروج من أبواب الطوارئ، معقبا: مرة كل ثلاث أشهر على الأقل.

وأشار إلى أن سوء التخزين هو أحد أسباب حدوث الحرائق الفترة الماضية.
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