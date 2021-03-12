بعد رحيل باتشيكو.. ميدو: حزين على الزمالك

وكتب ميدو " حزين على الزمالك ".





وجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ولجهازه المعاون على الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق وتمنت له كل النجاح، والتوفيق في مشواره التدريبي خلال المرحلة المقبلة.





وكان المدرب البرتغالى تولى تدريب الفريق في ولاية ثانية بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي، وتخللتها خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونصف نهائي كأس مصر، وكذلك خوض عدة مباريات في دوري 2020/ 2021.