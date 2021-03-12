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هل وضع البنك الدولي شروطا برفع أسعار تذاكر السكك الحديدية؟.. المدير الإقليمي يجيب

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:15 ص
مارينا ويس، المديرالإقليمي
مارينا ويس، المديرالإقليمي للبنك الدولي بالقاهرة
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إسراء صبري
قالت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي بالقاهرة، إن الاقتصاد المصري أثبت أنه اقتصاد قوي ومرن، خاصة خلال أزمة كورونا وأيضا خلال فترة الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها البلاد خلال الخمس أعوام الماضية.

واسترسل: على عكس باقي بلدان العالم مصر استطاعت أن تنمو بطريقة إيجابية خلال الفترة الماضية وأزمة مواجهة كورونا، منوه إلى أن مشروع تطوير السكك الحديدية داخل مصر أمر رائع والبنك الدولي وافق على منح مصر قرض بقيمة 440 مليون دولار من أجل دعم تطوير السكك الحديدية.

وأضافت "ويس" خلال حوارها ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي": تطوير السكك الحديدية سيساعد على خلق فرص عمل ومواصلات أكثر استدامة، معقبة: هناك ما يقارب من 1.5 مليون مصري يستخدمون السكك الحديدة بشكل يومي، ولهذا قام البنك الدولى بمساعدة مصر ومنحها ذلك القرض.

وأكملت: الصندوق الدولي لديه استثمارات بقيمة 6 مليار دولار داخل مصر، من ضمنهم تطوير القطارات والسكك الحديدية، بالإضافة إلى مشروعات مستقبلية محتملة.

وشددت على أن البنك الدولي لم يضع أي شروط لرفع أسعار تذاكر السكك الحديدية، مشيرة إلى أن البنك الدولي يضع الأمان وسلامة المواطنين قبل أي شيء.
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