اعتراف خطير من وزير دفاع ترامب بشأن هجوم الكونجرس

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي السابق كريستوفر ميلر، إن خطاب الرئيس السابق دونالد ترامب في تجمع "أوقفوا السرقة" يوم 6 يناير، كان السبب في أعمال الشغب الدموية في مقر الكونجرس بوقت لاحق من ذلك اليوم.





وفي مقابلة تلفزيونية ستذاع في وقت لاحق ضمن برنامج "فايس" على قناة "شوتايم"، قال ميلر: "هل كان من الممكن أن يسير أحد إلى مبنى الكابيتول ويحاول اجتياحه من دون خطاب الرئيس؟ أعتقد أنه من المؤكد إلى حد كبير أن ذلك ما كان ليحدث".





وشغل ميلر منصب وزير الدفاع الأخير في إدارة ترامب، من نوفمبر حتى ترك الرئيس السابق منصبه في يناير، وكان قد ترأس العام الماضي المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.



