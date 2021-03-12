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رياضة

أسامة نبيه مدربًا عامًا للزمالك فى جهاز كارتيرون

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:02 ص
أسامة نبيه
أسامة نبيه
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محمد رشاد
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن أسامة نبيه سيتولى منصب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار ، :"الزمالك اتفق مع أسامة نبيه على كل التفاصيل".

وأشار إلى باتريس كارتيرون وافق على تواجد أسامة نبيه وتم تشكيل باقي أفراد الجهاز المعاون.

وواصل :"كارتيرون سيتقاضى ١٢٠ ألف دولار شهريا والعقد سيكون لمدة موسم ونصف موسم".

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة. 

و أعربت اللجنة عن أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محليا وقاريا لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق، وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وأعلنت اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.

وتنتهز اللجنة الفرصة لتوجه خالص شكرها وتقديرها للأخ علي الشائعي رئيس نادي التعاون على تعاونه الصادق مع أسرة نادي الزمالك وتسهيله مهمة عودة المدرب الفرنسي لقيادة فريق الزمالك مرة أخرى في تجسيد واضح للعلاقات الأخوية الطيبة بين الشعبين الشقيقين في مصر والسعودية.
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