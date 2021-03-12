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رياضة

الملك المصرى.. أول تعليق من نادى أرسنال على هدف النني فى شباك أولمبياكوس

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:09 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الحساب الرسمى لـ نادى ارسنال الانجليزى عدة صور لـ المصرى محمد الننى اثناء احتفالة بتسجيله هدف فى شباك نادى أولمبياكوس، في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

وعلق الحساب الرسمى للنادى على الصورة قائلا " الملك المصري ". 

و و ضع أرسنال قدما في ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعدما انتصر خارج أرضه على أولمبياكوس، في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

ووقع محمد النني على هدفا رائعا لأرسنال في المواجهة بالدقيقة الـ 85.

وافتتح مارتن أوديجارد التسجيل لصالح أرسنال في الدقيقة 34، ولكن عادل يوسف العربي النتيجة لأولمبياكوس في الدقيقة 58.

وأضاف المدافع البرازيلي جابرييال الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

ودخل أحمد حسن كوكا بدلا من يوسف العربي في الدقيقة 77، بينما دخل النني بديلا لـ ويليان بالدقيقة 82.

وبعد 3 دقائق من دخول النني استطاع نجم الفراعنة تسجيل هدفا رائعا من تسديدة صاروخية سكنت شباك أصحاب الأرض بنجاح.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا، بعد أسبوع في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، على ملعب الإمارات"ملعب أرسنال".



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