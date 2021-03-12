إهانة وذل.. تجريد سيدة من ملابسها داخل سجن أثناء تفتيشها.. تفاصيل

تعرضت سيدة استرالية للإهانة و الذل من قبل حراس أحد السجون في شرق استراليا بعد أن قاموا بتجريدها من ملابسها أمام الرجال و تفتيشها في السجن اثناء فترة حبسها .





حسب ما ورد في صحيفة " الجارديان" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 37 عاما، قام حراس السجن في استراليا بالإعتداء عليها و تفتيشها ذاتيا أمام مجموعة من الرجال .





ووفقا للتقرير الطبي الصادر عن الصحة في السجن، أكد أن السيدة مصابة بمرض خطير في القلب و تعاني من أزمة في ضيق التنفس و نصح الأطباء بملاحظتها على مدار اليوم .





لم تتخيل السيدة انها ستتعرض لهذا الموقف المهين امام ذلك العدد من الرجال، و بالإضافة لما تعرضت له من ذل قامت الكاميرات بتصويرها أثناء تعرضها للإساءة من خلال الحراس عن طريق تعريتها .





طالب المحامي الخاص بالسيدة في المحكمة أن يتم عرض تلك المقاطع التي وردت إليه ليدافع عن تلك السيدة و استرداد حقوقها من الحراس الذين مارسوا انواع من الاهانة و الذل معها اثناء تواجدها داخل السجن .