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منوعات

إهانة وذل.. تجريد سيدة من ملابسها داخل سجن أثناء تفتيشها.. تفاصيل

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:34 ص
سيدة تتعرض للإهانة
سيدة تتعرض للإهانة في السجن
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مريم صليب
تعرضت سيدة استرالية للإهانة و الذل من قبل حراس أحد السجون في شرق استراليا بعد أن قاموا بتجريدها من ملابسها أمام الرجال و تفتيشها في السجن  اثناء فترة حبسها . 

حسب ما ورد في صحيفة " الجارديان" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 37 عاما، قام حراس السجن في استراليا بالإعتداء عليها و تفتيشها ذاتيا أمام مجموعة من الرجال . 

ووفقا للتقرير الطبي الصادر عن الصحة في السجن، أكد أن السيدة مصابة بمرض خطير في القلب و تعاني من أزمة في ضيق التنفس و نصح الأطباء بملاحظتها على مدار اليوم . 

لم تتخيل السيدة انها ستتعرض لهذا الموقف المهين امام ذلك العدد من الرجال، و بالإضافة لما تعرضت له من ذل قامت الكاميرات بتصويرها أثناء تعرضها للإساءة من خلال الحراس عن طريق تعريتها . 

طالب المحامي الخاص بالسيدة في المحكمة أن يتم عرض تلك المقاطع التي وردت إليه ليدافع عن تلك السيدة و استرداد حقوقها من الحراس الذين مارسوا انواع من الاهانة و الذل معها اثناء تواجدها داخل السجن . 
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