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أهل مصر: العنف ضد المرأة يتسبب في بعض الحروق بنسبة 20%.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:30 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة هبة السويدي مؤسس ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، إن حالات الحروق تتطلب تدخل سريع، مشيرة إلي أنه يجب تدريب الأشخاص في لحظات نشوب الحريق علي كيفية مواجهة مثل هذه الحوادث.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية،:"  عدم وجود الإسعاف الطائر يؤثر على حالات الإصابة بالحروق، مؤكدَة أن أول 6 ساعات من الحريق عامل أساسي في إنقاذ المصاب.

وأردفت:"   أسباب حرائق المنازل الزيت وانفجار أنبوب الغاز والماس الكهربي، و70% من حوادث الحروق تحدث داخل المطابخ في البيوت، والعنف ضد المرأة يتسبب في بعض الحروق بنسبة 20%".

ونوهت إلي أنه بالنسبة للأشخاص الذين اندلعت في منازلهم النيران عليهم النوم على الأرض والتدحرج، وبالنسبة للحالات التي أصابها الحرق يتم إحضارها للمستشفى، فيجب على الأشخاص إعطائهم كميات كافية من المياه، وذلك لأن هناك نسبة من الأشخاص يتوفون بعد وصولهم إلى المستشفيات بسبب نقص المياه بأجسامهم.
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