وليد عبد اللطيف: كاريترون يجيد التعامل مع المباريات الكبيرة

أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لرة القدم بنادي الزمالك يجيد في المباريات الكبيرة.
وأوضح وليد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن البرتغالي جايمي باتشيكو عليه علامات استفهام كبيرة في إدارة العديد من المباريات.
وأشار إلى أن كارتيرون فشل في قيادة الزمالك في بطولة الدوري خلال الموسم الماضي بسبب ضياع أكثر من مباراة سهلة.
وواصل :"الأهم هو الفوز ببطولة الدوري وأوافق على الخسارة من الأهلي في الدورين ونفوز بالدوري في نهاية الأمر".
قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.
و أعربت اللجنة عن أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محليا وقاريا لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق، وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأعلنت اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.
وتنتهز اللجنة الفرصة لتوجه خالص شكرها وتقديرها للأخ علي الشائعي رئيس نادي التعاون على تعاونه الصادق مع أسرة نادي الزمالك وتسهيله مهمة عودة المدرب الفرنسي لقيادة فريق الزمالك مرة أخرى في تجسيد واضح للعلاقات الأخوية الطيبة بين الشعبين الشقيقين في مصر والسعودية.