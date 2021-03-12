وليد عبد اللطيف: كاريترون يجيد التعامل مع المباريات الكبيرة

أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لرة القدم بنادي الزمالك يجيد في المباريات الكبيرة.





وأوضح وليد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن البرتغالي جايمي باتشيكو عليه علامات استفهام كبيرة في إدارة العديد من المباريات.





وأشار إلى أن كارتيرون فشل في قيادة الزمالك في بطولة الدوري خلال الموسم الماضي بسبب ضياع أكثر من مباراة سهلة.





وواصل :"الأهم هو الفوز ببطولة الدوري وأوافق على الخسارة من الأهلي في الدورين ونفوز بالدوري في نهاية الأمر".



