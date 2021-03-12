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رياضة

شاهد.. نادى الزمالك يرحب بـ باتريس كارتيرون

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:17 ص
صدى البلد
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سيد احمد
رحب نادى الزمالك بـ باتريس كارتيرون مدرب الفريق الجديد ونشر الحساب الرسمى للنادى صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ". 

وعلق على الصورة قائلا " مرحبًا باتريس كارتيرون ". 

و قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة. 

وأعربت اللجنة عن أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محليا وقاريا لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق، وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وأعلنت اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.

مرحبًا باتريس كارتيرون. 🔙🏹

تم النشر بواسطة ‏‎Zamalek SC‎‏ في الخميس، ١١ مارس ٢٠٢١
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