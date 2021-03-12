أمريكا تعلن إحراز بعض التقدم بشأن وقف إطلاق النار في اليمن

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، إحراز بعض التقدم بشأن وقف إطلاق النار في اليمن، داعيا أطراف الحرب إلى مزيد من الالتزام.





وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنه "تم إحراز بعض التقدم المأمول بشأن وقف إطلاق النار في اليمن لكنها دعت أطراف الحرب إلى المزيد من الالتزام".





وأكد البيان ضرورة "إنهاء جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجومها على منطقة مأرب ووقف الهجمات على السعودية".





يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان قد أعلن في فبراير الماضي عن وقف كافة أشكال الدعم العسكري الأمريكي للعملية العسكرية في اليمن.



