أبو الدهب : الزمالك سيواجه الترجي بنفس تشكيل سيراميكا وعودة كارتيرون غير مفهومة

قال محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق أن الزمالك سيواجه الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الثلاثاء القادم بنفس التشكيل الذي ظهر به بالأمس أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري العام .





وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أتوقع مشاركة ثلاثي وسط الملعب طارق حامد و فرجاني ساسي و إمام عاشور ، كما أتوقع الإعتماد على يوسف أوباما في مركز رأس الحربة الصريح .





واختتم : عودة باتريس كارتيرون للزمالك بعد رحيله في وقت سابق بطريقة غير لائقة ، أمر غير مفهوم ولا يليق بنادي الزمالك .



