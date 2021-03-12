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رياضة

أبو الدهب : الزمالك سيواجه الترجي بنفس تشكيل سيراميكا وعودة كارتيرون غير مفهومة

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:23 ص
ة كارتيرون
ة كارتيرون
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محمد رشاد
قال محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق أن الزمالك سيواجه الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الثلاثاء القادم بنفس التشكيل الذي ظهر به بالأمس أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري العام .

وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أتوقع مشاركة ثلاثي وسط الملعب طارق حامد و فرجاني ساسي و إمام عاشور ، كما أتوقع الإعتماد على يوسف أوباما في مركز رأس الحربة الصريح .

واختتم  : عودة باتريس كارتيرون للزمالك بعد رحيله في وقت سابق بطريقة غير لائقة ، أمر غير مفهوم ولا يليق بنادي الزمالك .

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة. 

و أعربت اللجنة عن أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محليا وقاريا لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق، وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وأعلنت اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.

وتنتهز اللجنة الفرصة لتوجه خالص شكرها وتقديرها للأخ علي الشائعي رئيس نادي التعاون على تعاونه الصادق مع أسرة نادي الزمالك وتسهيله مهمة عودة المدرب الفرنسي لقيادة فريق الزمالك مرة أخرى في تجسيد واضح للعلاقات الأخوية الطيبة بين الشعبين الشقيقين في مصر والسعودية.
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