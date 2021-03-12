إهمال جسيم.. تعليق محافظ القليوبية على حريق مصنع العبور

كشف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تفاصيل حريق مصنع الملابس بالعبور، قائلا:" حادث حريق مصنع للملابس في مدينة العبور يأتي ضمن مسلسل الإهمال من جانب أصحاب المشروعات بعدم الالتزام باشتراطات السلامة المدنية.





وتابع الهجان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج التاسعة والمذاع عبر قناة " الاولي المصرية"،:" أنه يتم التفتيش على المصانع بشكل متكرر في نطاق المحافظة، موضحا أن حجم المخالفات كثيرة من جانب المصانع التي لا تلتزم باشتراطات السلامة المدنية.





ونوه إلي هناك عددًا من أصحاب المصانع لا يلتزمون باشتراطات الدفاع المدني، موضحا أن التزام المواطن بالاشتراطات السلامة المدنية يساعد الدولة.