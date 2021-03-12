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رياضة

عمارة : لا أتوقع نهائي مصري في دوري الأبطال وفرص الزمالك ضعيفة

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:57 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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محمد رشاد
أكد محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق أن فرص الفريق في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا أقوى من حظوظ الزمالك .

وأضاف عمارة في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :  الأهلي لديه 4 نقاط ومبارياته المتبقية نظريًا أسهل من مباريات الزمالك ، ولذلك أرى أن فرصة الأهلي كبيرة في التأهل ، بشرط تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب ثم المريخ السوداني ، وأخيرًا أمام سيمبا في القاهرة .

واختتم عمارة : لا أتوقع تكرار نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا بسبب موقف الزمالك في المجموعة الرابعة و حصوله على نقطتين فقط من أول ثلاث مباريات وهو ما يصعب من مهمة الفارس الأبيض في التأهل إلى دور الثمانية .
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