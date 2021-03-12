عمارة : لا أتوقع نهائي مصري في دوري الأبطال وفرص الزمالك ضعيفة

أكد محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق أن فرص الفريق في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا أقوى من حظوظ الزمالك .





وأضاف عمارة في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الأهلي لديه 4 نقاط ومبارياته المتبقية نظريًا أسهل من مباريات الزمالك ، ولذلك أرى أن فرصة الأهلي كبيرة في التأهل ، بشرط تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب ثم المريخ السوداني ، وأخيرًا أمام سيمبا في القاهرة .





واختتم عمارة : لا أتوقع تكرار نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا بسبب موقف الزمالك في المجموعة الرابعة و حصوله على نقطتين فقط من أول ثلاث مباريات وهو ما يصعب من مهمة الفارس الأبيض في التأهل إلى دور الثمانية .