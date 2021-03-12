أسامة نبيه مدربا عاما.. الزمالك يعلن الجهاز المعاون لباتريس كارتيرون

أعلن نادي الزمالك عن تشكيل الجهاز الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عقب إقالة البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني السابق، عقب النتائج السيئة .
وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد، باتريس كارتيرون مديرا فنيا، وأسامة نبيه مدربا عاما، وعمرو عبدالسلام مدربا لحراسة المرمى، وفيرناندو مدرب أحمال، مع إلغاء منصب مدير الكرة بناء على طلب المدير الفني الجديد.
وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.
وأعربت اللجنة عن أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محليا وقاريا لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق، وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأعلنت اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.
وتنتهز اللجنة الفرصة لتوجه خالص شكرها وتقديرها للأخ علي الشائعي رئيس نادي التعاون على تعاونه الصادق مع أسرة نادي الزمالك وتسهيله مهمة عودة المدرب الفرنسي لقيادة فريق الزمالك مرة أخرى في تجسيد واضح للعلاقات الأخوية الطيبة بين الشعبين الشقيقين في مصر والسعودية.