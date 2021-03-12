أسامة نبيه مدربا عاما.. الزمالك يعلن الجهاز المعاون لباتريس كارتيرون

أعلن نادي الزمالك عن تشكيل الجهاز الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عقب إقالة البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني السابق، عقب النتائج السيئة .





وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد، باتريس كارتيرون مديرا فنيا، وأسامة نبيه مدربا عاما، وعمرو عبدالسلام مدربا لحراسة المرمى، وفيرناندو مدرب أحمال، مع إلغاء منصب مدير الكرة بناء على طلب المدير الفني الجديد.



