ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الحياة مصالح .. غادة نافع: ماجدة الصباحى تعرضت للنصب وذهبت للنيابة بدلًا منها

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد البهى - عدسة أشرف العمدة
كشفت الفنانة غادة نافع أبنة الفنانة الراحلة ماجدة تفاصيل تعرض والدتها الى خدعة من قبل الأشخاص قبل وفاتها ، حيث قام أحد الأشخاص بأخذ توقيعها على احدى الاوراق ، الا أنه قام باستخدام حبر سرى بعد ذلك لتغيير ما وقعت عليه .

وأضافت " نافع " فى تصريحات مصورة لموقع صدى البلد ، أنهم أقنعوا والدتها بالتوقيع دون وجودها معها ، لتفاجأ بعد ذلك بأن والدتها متهمة بالنصب .

واستكملت : انها كانت قد حررت توكيل عام رسمى لوالدتها لتدير كل أملاكها ، التي هى بالاصل أملاك ماجدة الصباحي ، الا ان الأخيرة كانت تقوم بكتابة ممتلكاتها لابنتها الوحيدة . 

وأضافت " نافع " انها رفضت ان تذهب والدتها للنيابة ، وقامت بابعادها عن هذا الأمر تمامًا ، فلم تسمح ان تتعرض فنانة بحجم ماجدة فى هذا  العمر الى تلك التجربة ، وقد حصلت على حقها من خلال القضاء المصرى  ، مؤكدة ان والدتها تركت لها عدد من المشاكل من هذا النوع بسبب طيبتها . 

وعن غياب عدد من الفنانين عن جنازة والدتها أكدت " نافع " ان الحياه مصالح ، لذا فمن حضر الى الجنازة فهو شخص ليس لديه غرض او مصلحة ، خاصة وان ماجدة رمز مصرى كبير .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في الذكرى السنوية الأولى لـ ماجدة.. ابنتها تروي قصة زواجها الوحيد من إيهاب نافع

في ذكرى وفاة ماجدة الصباحي.. تعرف على حقيقة قضية حجر ابنتها

ميلاد ووفاة النجوم.. ويكيبديا يخطئ مع نجوى فؤاد.. قصة زواج ماجدة وإيهاب نافع

ابنة ماجدة الصباحي تبكى على الهواء.. لهذا السبب

لعدم التعزية في والدتها| غادة نافع تفتح النار على إسعاد يونس وصفاء أبو السعود

بسبب تجاهلهم الذكرى الأولى لـ ماجدة.. غادة نافع تفتح النار على وزيرة الثقافة وإسعاد يونس وصفاء أبو السعود

ترشيحاتنا

العشرة.. سعد الصغير يوجه رسالة لـ محمد فؤاد .. شاهد

تفجير عقار فيصل اليوم .. تحويلات مرورية لغلق أجزاء من الدائرى الساعة ٣ عصرا

مسجل ضمن التراث.. مفاجأة بخصوص عقار المنصورة المنهار

الزمالك يوجه الشكر لجايمي باتشيكو وجهازه المعاون

بعد رحيل باتشيكو.. ميدو: حزين على الزمالك

طريقة تحضير تشيز كيك بدون جيلاتين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها وأجونير وشقيقتها جراند 2022

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور

بأقوى المواصفات.. فولفو مصر تطلق أحدث شاحناتها FMX, FM & FH | صور