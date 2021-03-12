الحياة مصالح .. غادة نافع: ماجدة الصباحى تعرضت للنصب وذهبت للنيابة بدلًا منها





وأضافت " نافع " فى تصريحات مصورة لموقع صدى البلد ، أنهم أقنعوا والدتها بالتوقيع دون وجودها معها ، لتفاجأ بعد ذلك بأن والدتها متهمة بالنصب .





واستكملت : انها كانت قد حررت توكيل عام رسمى لوالدتها لتدير كل أملاكها ، التي هى بالاصل أملاك ماجدة الصباحي ، الا ان الأخيرة كانت تقوم بكتابة ممتلكاتها لابنتها الوحيدة .





وأضافت " نافع " انها رفضت ان تذهب والدتها للنيابة ، وقامت بابعادها عن هذا الأمر تمامًا ، فلم تسمح ان تتعرض فنانة بحجم ماجدة فى هذا العمر الى تلك التجربة ، وقد حصلت على حقها من خلال القضاء المصرى ، مؤكدة ان والدتها تركت لها عدد من المشاكل من هذا النوع بسبب طيبتها .





وعن غياب عدد من الفنانين عن جنازة والدتها أكدت " نافع " ان الحياه مصالح ، لذا فمن حضر الى الجنازة فهو شخص ليس لديه غرض او مصلحة ، خاصة وان ماجدة رمز مصرى كبير .

كشفت الفنانة غادة نافع أبنة الفنانة الراحلة ماجدة تفاصيل تعرض والدتها الى خدعة من قبل الأشخاص قبل وفاتها ، حيث قام أحد الأشخاص بأخذ توقيعها على احدى الاوراق ، الا أنه قام باستخدام حبر سرى بعد ذلك لتغيير ما وقعت عليه .