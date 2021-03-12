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الأولى من نوعها.. التنمية المحلية تكشف تفاصيل خلية دفن المخلفات الخطرة

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:01 ص
خالد قاسم
خالد قاسم
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حمزة شعيب
تحدث الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، عن إفتتاح خلية دفن المخلفات الخطرة بالإسكندرية، مؤكدا أن هذه الخلية تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظات في إعدام المخلفات الخطرة.

وتابع قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج " التاسعة" والمذاع عبر قناة " الاولى المصرية"،:" مركز الناصرية للمخلفات الخطرة بالإسكندرية يعد أكبر خلية دفن في مصر، والأول من نوعه على مستوى المحافظات في إعدام المخلفات الخطرة حيث أنه أنشئ عام 2000 فكان يجب تطويره وإجراء أعمال توسعية أيضا.

واستطرد: "نعمل على دفن المخلفات بطريقة آمنة وصحية حفاظا على صحة المواطنين وعلى البيئة المصرية ومنعا لبيعها في الأسواق"، لافتا أن المخلفات الخطرة يتم وضعها في وحدة البتروكيميائية الحديثة. 

ونوه إلي ان المشروع قام بتكلفة ١٥ مليون جنيه، وذلك من خلال إنشاء محرقتين بسعة ١ طن في الساعة بتكلفة ٤.٥ مليون، وافتتاح وحدة الفيزوكيميائية بعد تأهيلها بتكلفة ٩٠٠ ألف جنيه.
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