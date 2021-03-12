البنك الدولي يشيد بالتقدم التعليمي والرقمي في مصر خلال أزمة كورونا

قالت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي بالقاهرة، إن البنك الدولي يركز بدرجة كبيرة على الدمج والشمول، ونحن نفخر بتعاوننا مع الحكومة المصرية فيما يخص دعم زتطوير صعيد مصر، معقبة: لدينا مشروع خاص لدعم وتطوير بعض القرى في ريف مصر أيضا





وأضافت "ويس" خلال حوارها ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي": على القطكاع الخاص أن يشارك في الاقتصاد المصري من أجل الوصول إلى ما تريد مصر تحققيه، منوه إلى أن القطاع الخاص مثمر، مشددة على ضرورة دعم القطاع الخاص سواء في المشكلات التي تواجهه وغيرة.



وتابعت: المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر تطلب إمكانيات كبيرة من أجل النمو والتطوير، معقبة: الحكومة المصرية تتخذ خطوات إيجابية فيما يخص تلك المشروعات.



وشددت على أن مصر تحقق تقدم كبير في التعليم ورأس المال البشري، مشيرة إلى أن البنك الدولي يدعم هذا التقدم.



كما أشادت بالجانب الرقمي الذي بدأت مصر في استخدامه خلال الفترة الماضية، معقبة نحن سعداء بالتقدم التي حققته مصر في المجال الرقمي والتكنولوجي.