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حوادث

احذر اللحم به سُم قاتل.. ضبط ٢٤٥ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:00 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، بإشراف اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بالإقليم، من ضبط ٢٤٥ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين بالأسواق.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين خلال حملة تموينية مكبرة شنتها الإدارة برئاسة اللواء مهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، من ضبط ٢٤٥ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي "احشاء ومفروم ودهون"، قبل بيعها للمواطنين في الأسواق.


جاء ذلك خلال حملة تموينية دشنتها الإدارة بالتعاون مع مديرية الأمن، حرصًا منهم على أمن وسلامة أهالي وأبناء سوهاج الكِرام.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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