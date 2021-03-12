مالهاش مالكة.. حمدي المرغني يطلق لقبا جديدا على كورونا.. شاهد

روى الفنان حمدي المرغني تفاصيل تعامله هو وزوجته خلال أزمة كورونا، قائلا:" جت علينا فترة كان عندنا هوس تعقيم..مسترسلا: فترة يبقى عندنا هوس تعقيم وخوف وفترة فيها تعامل بأريحية ودي بيبقى على أساس اخبار كورونا في مصر".



وتابع "المرغني" خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، أن أزمة كورونا يمكن تسميتها بأكثر من لقب، معقبا:"ممكن نقول إنها حرباية ومالهاش مالكة".



وأضافت الفنانة إسراء عبد الفتاح، أنا بخاف أكثر من حمدي في أزمة كورونا.