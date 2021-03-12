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سيارات

عملاقة الطرق الوعرة "ديفيندر" تحصل على لقب سيارة العام للسيدات 2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:00 ص
عملاقة الطرق الوعرة
عملاقة الطرق الوعرة "ديفيندر" تحصل على لقب سيارة العام للسيد
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صبري طلبه

بالتزامن مع يوم المرأة العالمي تشكلت لجنة تحكيمية بمشاركة 50 صحفية سيارات من 38 دولة في 5 قارات، حيث اختيرت السيارة لاندروفر ديفندر للحصول على الجائز الكبرى لـ سيارة العام العالمية النسائية لعام 2021 "WWCOTY"، و كان من ضمن المنافسين النسخة بيجو 208 و التي صنفت الشهر الماضي من قبل "WWCOTY" كأفضل سيارة مدينة.

إلى جانب النسخة سكودا أوكتافيا كأفضل سيارة عائلية، و فيراري إف 8 سبايدر بأفضل سيارة رياضية، و بيجو 2008 كأفضل سيارة SUV للمدن، بالاضافة إلى لكزس LC500 و التي صنفت أفضل سيارة فاخرة، و كيا سورينتو بأفضل سيارة SUV كبيرة الحجم، و هوندا E عن أفضل سيارة كهربائية، و اخيرًا العملاقة فورد F-150 بلقب أفضل سيارة بيك أب.

و تتوفر لاندروفر ديفندر بعدة خيارات منها محرك سعة، 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتق قوة قدرها 300 حصان، مع عزم أقصى للدوان يبلغ 400 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، و بسرعة قصوى تصل لـ 191 كم/ساعة، و بهذه القدرات الفنية تاستطيع السيارة أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية قدرها 8 ثوان.

كما تضم المقصورة الداخلية شاشة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، تدعم التطبيقات الذكية، و مقود حركة متعدد المهام، و مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، و زر تفعيل و ايقاف المحرك، و مقاعد جلد، و مرايات جانبية كهربائية، و شاحن لاسلكي، و 10 مكبرات صوتية.

و تأتي بحزمة متطورة من وسائل الأمن و الحماية، و انظمة المساعدة على تحديات الطريق، و خاصية التنبيه للنقاط العمياء، و عجلات رياضية بلغ قياسها 20 بوصة.

عملاقة الطرق الوعرة "ديفيندر" تحصل على لقب سيارة العام للسيدات 2021
عملاقة الطرق الوعرة "ديفيندر" تحصل على لقب سيارة العام للسيدات 2021
عملاقة الطرق الوعرة "ديفيندر" تحصل على لقب سيارة العام للسيدات 2021
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