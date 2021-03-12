عملاقة الطرق الوعرة "ديفيندر" تحصل على لقب سيارة العام للسيدات 2021

بالتزامن مع يوم المرأة العالمي تشكلت لجنة تحكيمية بمشاركة 50 صحفية سيارات من 38 دولة في 5 قارات، حيث اختيرت السيارة لاندروفر ديفندر للحصول على الجائز الكبرى لـ سيارة العام العالمية النسائية لعام 2021 "WWCOTY"، و كان من ضمن المنافسين النسخة بيجو 208 و التي صنفت الشهر الماضي من قبل "WWCOTY" كأفضل سيارة مدينة.

إلى جانب النسخة سكودا أوكتافيا كأفضل سيارة عائلية، و فيراري إف 8 سبايدر بأفضل سيارة رياضية، و بيجو 2008 كأفضل سيارة SUV للمدن، بالاضافة إلى لكزس LC500 و التي صنفت أفضل سيارة فاخرة، و كيا سورينتو بأفضل سيارة SUV كبيرة الحجم، و هوندا E عن أفضل سيارة كهربائية، و اخيرًا العملاقة فورد F-150 بلقب أفضل سيارة بيك أب.

و تتوفر لاندروفر ديفندر بعدة خيارات منها محرك سعة، 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتق قوة قدرها 300 حصان، مع عزم أقصى للدوان يبلغ 400 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، و بسرعة قصوى تصل لـ 191 كم/ساعة، و بهذه القدرات الفنية تاستطيع السيارة أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية قدرها 8 ثوان.

كما تضم المقصورة الداخلية شاشة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، تدعم التطبيقات الذكية، و مقود حركة متعدد المهام، و مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، و زر تفعيل و ايقاف المحرك، و مقاعد جلد، و مرايات جانبية كهربائية، و شاحن لاسلكي، و 10 مكبرات صوتية.

و تأتي بحزمة متطورة من وسائل الأمن و الحماية، و انظمة المساعدة على تحديات الطريق، و خاصية التنبيه للنقاط العمياء، و عجلات رياضية بلغ قياسها 20 بوصة.