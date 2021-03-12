ناس متعرفش فى الكرة..أحمد عيد يفتح النار على اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.. شاهد





وكتب أحمد عيد عبد الملك فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على تويتر " أسوأ قرار في أسوأ توقيت علشان خاطر أسوأ مدرب من ناس متعرفش في الكورة ".





و قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.





وأعربت اللجنة عن أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محليا وقاريا لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق، وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأعلنت اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.

أسواء قرار في أسواء توقيت علشان خاطر أسواء مدرب من ناس متعرفش في الكورة !! — ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) March 11, 2021

انتقد أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا , اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بسبب اقالة باتشيكو وتعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك .