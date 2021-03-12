لاقتراب رمضان.. حملات تموينية مكبرة لـ "تموين سوهاج" لضبط الأسعار والمخالفات

تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، من تحرير 56 قضية تموينية تنوعت بين "غلق بمواعيد العمل الرسمية، نقص وزن، عدم الاعلان عن الأسعار، غير مطابق للمواصفات"، بقرى ومراكز ونجوع المحافظة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من شرطة التموين بالمحافظة يفيد بتمكن ضباط الوحدة من تحرير 56 محضر تمويني متنوع، بقرى ونجوع سوهاج.









وكانت القضايا المُحررة لارتكاب أصحابها المخالفات التالية:"إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، توقف عن أنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، عدم الإعلان عن الأسعار، إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم حمل شهادة صحية، حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر".





وتم ضبط بكل منهم (7 قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات - 4 قضية إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن - 6 قضية عدم الإعلان عن الأسعار 4 قضية عدم حمل شهادة صحية - 5 قضية توقف عن إنتاج المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية - 4 قضية عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز - 3 قضية عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش - 6 قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز - 4 قضية غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية - 2 قضية عدم إنتظام سجل - 21 بمستودع البوتاجاز - 4 قضية عدم صرف بون خبز للمواطنين - 5 قضية عدم نظافة أواني العجين بالمخبز 2 قضية حيازة لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي).



