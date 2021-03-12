الظهور الأول لحفيد ماجدة الصباحى.. غادة نافع ونجلها فى جلسة تصوير جديدة





ويعد هذا الظهور الإعلامي الأول لحفيد الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى ، والذى أنهى دراسته منذ فترة قصيرة بالجامعة الأمريكية ، حيث كشف سر عدم دخوله مجال التمثيل حتى الآن .





وكشفت الفنانة غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة ماجدة أنها تقوم بزيارة قبر والدتها يوميا بعد انتهائها من تصوير برنامجها الجديد الذى يعرض على إحدى القنوات الفضائية الجديدة، مؤكدة أنها تقوم خلال تلك الزيارة بالحديث معها عن كل ما يحدث لها بعد رحيلها





وتابعت غادة نافع باكية فى تصريحات مصورة لـ موقع صدى البلد، أنها تفتقد والدتها بشدة، ولم تستطع حتى الآن أن تستوعب مسألة رحيلها، مؤكدة أنها تعتبر والدتها فى رحلة خارج البلاد وستعود فى أحد الأيام.





واستكملت "نافع" حديثها قائلة: بالتأكيد اسم والدتى ماجدة أفادنى فى تقديمى سينمائيًا وتليفزيونيًا فى البداية حتى، ولكنه أضرنى فيما بعد لأن المنتجين والمخرجين كانوا يخشون من عرض أعمال فنية جديدة على، اعتقادًا منهم أن والدتى سوف تتدخل فى السيناريو أو سترفضه.





يذكر أن الفنانة ماجدة الصباحى كانت قد توفيت منتصف يناير سنة 2020، ومن أشهر الأفلام التي أثرت بها ماجدة مكتبة السينما المصرية والعربية: الآنسة حنفي، وبنات اليوم، والعمر لحظة، والغريب، والنداهة، والمراهقات، وأنف وثلاث عيون، وبائعة الجرائد وغيرها من الأفلام التي تجاوز عددها الستين فيلما.

خضعت الفنانة غادة نافع ونجلها أحمد إلى جلسة تصوير جديدة بعدسة موقع صدى البلد ، وذلك فى إطار حديثهما عن طقوس احتفالهم بعد العيد والمقرر الاحتفال بع يوم 21 مارس الجارى .