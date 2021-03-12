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منوعات

لسبب غريب.. شابة تنفصل عن زوجها بعد شهرين من الزواج

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:03 ص
صدى البلد
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مريم صليب
انفصلت السيدة " شان" البالغة من العمر 26 عاما، عن زوجها البالغ من العمر 30 عاما ، بعد شهرين من الزواج عقب قصة حب طويلة استمرت 3 سنوات بعد  أن علم   بخبر حملها في الأسبوع الثالث  . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن السيدة  فوجئت بردة فعل زوجها حينما علم أنها حامل في الاسبوع الثالث و رغبتها في تسمية الطفلة على اسم والدتها المتوفية . 

غضب الزوج بشكل مبالغ فيه " على حد وصف الزودة"، و طلب منها أن تتخلص من ذلك الجنين أو إن ارادت الاحتفاظ به سيسجله باسم والدتها إذا كانت المولودة أنثى . 

لم تتفهم الزوجة السبب الذي دفع زوجها لطلب إجهاض الجنين و التخلص منه، إلا أنه أوضح لها فيما بعد أن والدته تتمتع بشخصية قوية للغاية ولن تسمح بتسمية الطفل باسم سيدة أخرى، و على صعيد آخر فهو مازال محدود الإمكانيات المادية فلن يتمكن من تحمل مسئولية طفل. 

قام الزواج بتخيير الزوجة إما الإنفصال أو الإجهاض، و لكن استيقظت الزوجة في صباح اليوم التالي ووجدت ورقة بخط يد زوجها يخبرها أنه لن يتحمل الاستمرار في تلك العلاقة و سينفصل عنها . 
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