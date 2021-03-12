لسبب غريب.. شابة تنفصل عن زوجها بعد شهرين من الزواج

انفصلت السيدة " شان" البالغة من العمر 26 عاما، عن زوجها البالغ من العمر 30 عاما ، بعد شهرين من الزواج عقب قصة حب طويلة استمرت 3 سنوات بعد أن علم بخبر حملها في الأسبوع الثالث .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن السيدة فوجئت بردة فعل زوجها حينما علم أنها حامل في الاسبوع الثالث و رغبتها في تسمية الطفلة على اسم والدتها المتوفية .





غضب الزوج بشكل مبالغ فيه " على حد وصف الزودة"، و طلب منها أن تتخلص من ذلك الجنين أو إن ارادت الاحتفاظ به سيسجله باسم والدتها إذا كانت المولودة أنثى .





لم تتفهم الزوجة السبب الذي دفع زوجها لطلب إجهاض الجنين و التخلص منه، إلا أنه أوضح لها فيما بعد أن والدته تتمتع بشخصية قوية للغاية ولن تسمح بتسمية الطفل باسم سيدة أخرى، و على صعيد آخر فهو مازال محدود الإمكانيات المادية فلن يتمكن من تحمل مسئولية طفل.





قام الزواج بتخيير الزوجة إما الإنفصال أو الإجهاض، و لكن استيقظت الزوجة في صباح اليوم التالي ووجدت ورقة بخط يد زوجها يخبرها أنه لن يتحمل الاستمرار في تلك العلاقة و سينفصل عنها .