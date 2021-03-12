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رياضة

بتغريدة صغيرة.. ميدو يعرب عن حزنه على الزمالك.. شاهد

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:00 ص
ميدو
ميدو
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محمد رشاد
ظهر الحزن على أحمد حسام ميدو، مدرب ومهاجم الزمالك السابق والمدير التنفيذي لنادي بيراميدز، فى تغريدة له مثيرة بعد الإعلان عن رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو، وقدوم الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي الإدارة الفنية للفريق الأبيض.

وكتب «ميدو» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حزين على الزمالك».

وتفاعلت جماهير الزمالك مع تغريدة أحمد حسام ميدو، حيث طالبه البعض بضرورة الحديث مع اللجنة المؤقتة في الزمالك، وتوجيههم للقرارات الصحيحة خلال الفترة المقبلة، وعدم الصمت أمام أي شئ يكون ضد الصالح العام للقلعة البيضاء.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة. 

وأعربت اللجنة عن أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محليا وقاريا لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق، وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وأعلنت اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.

وتنتهز اللجنة الفرصة لتوجه خالص شكرها وتقديرها للأخ علي الشائعي رئيس نادي التعاون على تعاونه الصادق مع أسرة نادي الزمالك وتسهيله مهمة عودة المدرب الفرنسي لقيادة فريق الزمالك مرة أخرى في تجسيد واضح للعلاقات الأخوية الطيبة بين الشعبين الشقيقين في مصر والسعودية.

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