رونالدو يحرم ريال مدريد من ضم كليان مبابي

يتواصل الحديث عن مستقبل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي بات قريبًا من مغادرة الفريق الباريسي في الصيف المقبل.





مبابي البالغ من العمر 21 عامًا، ما يزال يقدم مستويات جيدة موسمًا بعد الآخر، تؤهله لارتداء قمصان كبار القارة الأوروبية، ولكن نادي العاصمة الإسبانية مدريد هو أكثرهم سعيًا إلى الحصول على خدماته، خاصة أن مواطنه زين الدين زيدان يتولى مهمة تدريب العملاق المدريدي.





كشفت تقارير صحفية، أمس الخميس، عن تطور جديد في مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق بشأن تجديد عقده في حالة انضمام كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، إلى باريس سان جيرمان.





وأكدت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن انضمام كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان، سيؤثر على توقيع مبابي مع ريال مدريد.









وأضاف التقرير، أنه في حالة انضمام كريستيانو إلى الفريق الفرنسي، من المحتمل جدًا أن يستمر مبابي في باريس ولن ينتهي به الأمر بالتوقيع مع ريال مدريد.





وأشار التقرير إلى أن اللاعب يفكر جيدًا الفترة الحالية، الاستمرار مع باريس في حالة ضم كريستيانو رونالدو، لأنه يحلم باللعب بجواره في يوم ما.