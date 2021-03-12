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رياضة

بن شرقى يودع باتشيكو.. شاهد

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:30 ص
صدى البلد
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سيد احمد
ودع بن شرقى لاعب نادى الزمالك ، جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بادى الزمالك بعد رحيله عن الفريق  ، ونشر بن شرقى صورة لـ باتشيكو من خلال حسابة الشخصى عبر خاصية " استورى "على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وكتب بن شرقى على الصورة " شكرا على كل شئ ..أتمنى لك الافضل ". 

وأعربت اللجنة عن أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محليا وقاريا لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق، وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وأعلنت اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.
بن شرقى يودع باتشيكو.. شاهد
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