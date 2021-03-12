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فن

بعد نيللى كريم .. محمد فراج يتصدر بوستر ضد الكسر

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:23 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل " ضد الكسر " البوستر الخاص بالفنان محمد فراج ، بعدما طرحت منذ أيام قليلة ماضية ملصق دعائى أخر للعمل ظهرت عليه الفنانة نيللى كريم منفردة . 

وكان  فريق مسلسل "ضد الكسر"، صوروا العديد من المشاهد، داخل أحد فنادق حي مصر الجديدة.

وتجسد  نيللي شخصية فتاة من حي شعبي تدخل عالم منصات التواصل الاجتماعي، وتصبح فتاة مشهورة على موقع "تيك توك".

"ضد الكسر" من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، ويشارك في بطولته: لقاء الخميسي، ومصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد، هشام إسماعيل، عارفة عبدالرسول.

بعد نيللى كريم .. محمد فراج يتصدر بوستر ضد الكسر
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