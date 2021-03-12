بعد نيللى كريم .. محمد فراج يتصدر بوستر ضد الكسر

وكان فريق مسلسل "ضد الكسر"، صوروا العديد من المشاهد، داخل أحد فنادق حي مصر الجديدة.





وتجسد نيللي شخصية فتاة من حي شعبي تدخل عالم منصات التواصل الاجتماعي، وتصبح فتاة مشهورة على موقع "تيك توك".



