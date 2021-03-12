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حوادث

الأمن يكشف تفاصيل تغيب فتاة فى أسيوط

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:24 ص
فتاة
فتاة
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مصطفى الرماح
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى متضمنًا منشور يُفيد تغيب طالبة بالمرحلة الثانوية ، عقب خروجها من المدرسة وأدائها الامتحانات.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات بهذا الشأن ، وبالتواصل مع والد الفتاة (مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط) قرر بأن نجلته عقب آدائها الامتحان لم توفق في الإجابة فقامت باستقلال قطار للسفر إلى (عمها ، مقيم بمحافظة القاهرة) إلا أنها قامت بالنزول فى محافظة الإسكندرية عن طريق الخطأ وتواصلت معه وأنه فى طريقه لإحضارها والعودة بها للمسكن.. وفى وقت لاحق حضر لمركز شرطة أبنوب والد الفتاة المتغيبة وبرفقته نجلته ، وأفاد بمضمون ما سبق ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابها.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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