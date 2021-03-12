فرقة الشمس تحتفي بـ "٣ سنوات عروض احترافية" للفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة

قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح ان الفرقة هذا الشهر تحتفي بمرور ٣ سنوات على انشائها ، و ذلك ابتداء من اليوم الخميس ، و حتى نهاية شهر مارس ، حيث تقوم الفرقة بهذه المناسبة بتكريم فناني الفرقة من الفنانين ذوي الاحتياجات الخاصة ، والمدربين القائمين على تدريب الفنانين ، بالاضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني الداعمة لعروض وورش فرقة مسرح الشمس ، و ذلك يوميا عقب تقديم عرض " ست الدنيا " .





جدير بالذكر ان فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة تم تأسيسها يوم 22 مارس عام 2018 بقرار من الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، كفرقة تابعة لفرق البيت الفني للمسرح ، بناء على مشروع تقدم به الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، لتكون بذلك أول فرقة مسرحية متخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة بوزارة الثقافة ، حيث ينطلق المشروع من شعار الفرقة " النور منكم و لكم"، لتسلط الضوء على هذه الشريحة من المجتمع، في محاولة لإبراز دورهم و مشكلاتهم، والمساعدة علي دمجهم بصورة طبيعية داخل المجتمع، مقر الفرقة الدائم هو مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، حيث بدأت الفرقة أول أنشطتها بعد الافتتاح الرسمي في مايو 2018 ، نشاط الفرقة يتضمن إنتاج عروض مسرحية بمشاركة ممثلين من ذوي الإحتياجات الخاصة، عقد ورش تدريبية بمدربين محترفين من داخل مصر و من الخارج في مختلف عناصر العرض المسرحي لهذه الفئة، و ذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات و الجمعيات الأهلية ذات الصِلة.

أنتجت الفرقة حتى الآن العديد من العروض المسرحية قائمة على الدمج ما بين ذوي الاحتياجات الخاصة و الفنانين الطبيعين، حيث وصل عدد العروض المنتجة الى 12 عرضا مسرحيا، ووصل عدد ليالي عرض الفرقة الى ٥٠٠ ليلة عرض ، و لم تكتف بالعرض بمسارح البيت الفني للمسرح فقط، بل شاركت بالعديد من المعارض و الفعاليات الأخرى منها معرض فيصل للكتاب، قصر الأمير طاز، و تم تقديم عروضها ب ٥ جامعات مصرية ، بالاضافة الى مشاركة الفرقة ضمن عروض المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري عام 2019 ضمن عروض المسابقة الرسمية، في سابقة هي الأولى في تاريخ المهرجان ان يشارك عرض قائم على الدمج ضمن عروض البرنامج الرسمي ، بالاضافة الى الورش الفنية التي تقيمها الفرقة في مجالات التمثيل و الإلقاء و الغناء ، التخاطب ، صناعة العرائس و الحركة ، الرسم ، الفنون التشكيلية، الرقص و العلاج بالرقص، السايكو دراما ، التفاعل الاجتماعي ، التوافق العضلي العصبي ، لتتعدى بذلك دورها الفني الى دور اجتماعي ، حيث شارك بهذه الورش المئات من فناني ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت اشراف عدد من المسرحيين المحترفين.





يذكر أن عرض " ست الدنيا " من إنتاج الفرقة يقدم على مسرح متروبول بالعتبة حتى الأثنين القادم ١٥ مارس الجاري ، العرض من تأليف و أشعار بلال امام،ألحان و غناء أحمد الناصر ، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن،مي رضا ، و فناني فرقة مسرح الشمس ، تصميم و تدريب ميدو آدم.



