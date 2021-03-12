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أخبار العالم

بايدن: لقاحات كورونا ستكون متوفرة للجميع في نهاية مايو

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة سيكون لديها ما يكفي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع الأمريكيين بحلول نهاية شهر مايو المقبل. 

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي: "نعمل بكل قوانا لتوفير ملايين اللقاحات لتطعيم المواطنين  ضد فيروس كورونا".

وتابع: "معدل الوفيات في بلادنا بسبب فيروس كورونا تجاوز عدد قتلى الحربين العالميتين وحرب فيتنام وأحداث الـ11 من سبتمبر".

واستطرد الرئيس الأمريكي قائلًا: ": أوجه جميع الولايات بإتاحة لقاحات فيروس كورونا لجميع الأمريكيين في وقت أقصاه 1 مايو المقبل، وسننشئ موقعا إلكترونيا لمساعدة الأمريكيين على إيجاد مراكز قريبة للحصول على لقاح فيروس كورونا".

وقال: " العودة للحياة الطبيعية تتطلب هزيمة فيروس كورونا".


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